شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سرحان: لا أعلم مصير الجزء الجديد من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان خالد سرحان في تصريحات لـ"الخليج 365" أنه لا يعلم مصير الجزء الجديد من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" خاصة بعد رحيل اثنين من أعمدة العمل وهما الراحل سمير غانم والراحلة رجاء الجداوى، وكانا سببًا أساسيًا في نجاح الأجزاء السابقة.

مسلسل "يوميات زوجة مفروسة" بطولة خالد سرحان، داليا البحيرى، سمير غانم، رجاء الجداوى، مروة عبد المنعم، وشيماء سيف، مع ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف، وتأليف أماني ضرغام، وإخراج أحمد نور وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى كوميدى، وتم طرح اكثر من جزء وحقق نجاح كبير.

وكانت آخر اعمال خالد سرحان في موسم رمضان الماضى مسلسل «اللى مالوش كبير» تدور أحداثه في إطار اجتماعى أكشن ويتضمن نخبه من النجوم أبرزهم، النجمة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبد الغنى، إيمان السيد، محمود حافظ، بسنت النبراوى، هدى الإتربى، أحمد الرافعى ، محمود ياسين " جونيور" وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.