شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز يتخطى الـ2 مليون جنيه فى شباك التذاكر بفيلمه "العارف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى النجم أحمد عز الـ2 مليون جنيه أمس السبت فى شباك التذاكر، وتصدر قائمة الأفلام المعروضة فى السينمات حاليًا، وحقق إيرادات وصلت لـ 2مليون جنيه و736 ألف جنيه.

وانطلق فيلم "العارف" فى دور العرض يوم الأربعاء الماضى الموافق 14 يوليو، بعد الاحتفال بالعرض الخاص فى أحد المولات الكبرى بالتجمع الخامس، يوم الثلاثاء الماضى، بحضور أبطال العمل أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، اللبنانية كارمن بصيبص، ركين سعد أحمد خالد صالح، حازم ايهاب، ومؤلف الفيلم محمد سيد بشير والمخرج أحمد علاء والمنتج أحمد بدوى - المشرف العام على الإنتاج فى شركة سينرجى فيلمز.

ويعد فيلم "العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.