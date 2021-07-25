فيديو| فاروق الفيشاوي: "كنت أعتبر فريد شوقي بمثابة الأب والابن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل علينا اليوم، الذكرى الثانية على رحيل النجم الكبير فاروق الفيشاوي، الذي يعتبر من أهم نجوم السينما المصرية.

وفي لقاء مع الفنانة الكبيرة إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة"، تحدث النجم الراحل عن فيلم "قضية عم أحمد"

وقال الفيشاوي: "تعاونت في هذا الفيلم مع كبار النجوم، وكنت قد تعاونت لأكثر من مرة مع الملك فريد شوقي، وكان هناك حالة تناغم كبيرة مع صناع العمل".

وتابع: "فريد شوقي ساعدني، وكنت بعتبره أبويا وأخويا وابني، لأن الطيبة والحالة الإنسانية اللي كان بيعيشها معانا، فكنت بحس إن كل البشر كانوا يتمثلوا في الملك فريد شوقي".

ورحل الفنان فاروق الفيشاوي عن عالمنا في ٢٥ يوليو ٢٠١٩، بعد صراع مع مرض السرطان، وترك إرثا فنيا كبيرا، ومن أبرز أعماله: "امرأة هزت عرش مصر"، "التحويلة"، "الكف"، "الإرهاب"، "الأنثى"، "حنفي الأبهة"، وغيرها من الأعمال.