بالصور| أشهر الأماكن التي قضى فيها النجوم "شهر العسل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يحرص نجوم الفن، على قضاء شهر العسل بعدد من الأماكن داخل مصر وخارجها. ومن أبرز هؤلاء النجوم:

محمود العسيلي

قضى الفنان محمود العسيلي شهر العسل العام الماضي، بجزر المالديف.

عمرو سلامة

نشر المخرج عمرو سلامة، صور عبر حسابه بموقع إنستجرام، برفقة زوجته مهندسة الديكور مروة البرماوي، أثناء قضائهما أجازة شهر العسل بتنزانيا.

حسن أبو الروس

توجه الفنان حسن أبو الروس بصحبة زوجته لقضاء شهر العسل بالمكسيك.

أحمد فهمي وهنا الزاهد

قضى الفنان أحمد فهمي، وزوجته الفنانة هنا الزاهد، أجازة شهر العسل بجزر المالديف.

أحمد خالد صالح وهنادي مهنا

حرص الفنان أحمد خالد صالح، وزوجته الفنانة هنادي مهنا، على فضاء شهر العسل بجزر المالديف.

محمد مهران

سافر الفنان محمد مهران وزوجته، لجزيرة بالي، لقضاء أجازة شهر العسل.

محمد الشرنوبي

بسبب كورونا، قضى الفنان محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض، أجازة شهر العسل بإحدى المدن الساحلية داخل مصر.