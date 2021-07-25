ماذا قالت شهيرة عن مسرحية "كوكو شانيل"؟‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرصت الفنانة شهيرة على التعبير عن إعجابها بالمسرحية الإستعراضية "كوكو شانيل"، التي تقوم ببطولتها الفنانة شريهان، ووصفت العمل أنه من أهم الأعمال الدرامية الاستعراضية.

شهيرة عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "على منصة شاهد شفت حدث فني أكاد أجزم انه من أهم الأعمال الدرامية الاستعراضية من سنوات طويلة، ولا أبالغ إن كنت أراه يرتقي إلى مستوى عالمي، بفضل كل عناصر العمل المبهرة، كتابه أشعارا، إخراجا، تصويرا، تأليف موسيقي، مصمم استعراضات، وإنتاجا".

وتابعت: "وأخيرا وليس آخرا أبدا، المبهرة إحساسا وتمثيلا وأداءا، وكان استعراضا راقيا يناسب الشخصية التي عجنت نفسها في داخلها، فذابت في تفاصيلها فخرجت بهذه الروعة، إنها شريهان ياسادة، التي جعلتها سنوات الغياب أكثر جمالا إبهارا، وكانت في كل تفصيلة، تبدو لك أن ورائها مجهود كبير وحب عظيم وإيمان بما تقدمه".

شهيرة اختتمت: "أتقدم لك يا شيري ببالغ امتناني وتقديري لموهبتك، التي أراها في مرحلة أخرى تقترب من العالمية من وجهة نظري، ألف مبروك لكل القائمين على هذا العمل الكبير الراقي، أمتعتونا".

مسرحية "كوكو شانيل" من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري، ويشارك مع شريهان في بطولتها هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر مرسي، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل.