نبيل الحلفاوي معلقا على هزيمة المنتخب الأولمبي: مافيش فايدة‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انتقد الفنان نبيل الحلفاوي أداء منتخب مصر الأولمبي أمام الأرجنتين، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد على ملعب "قبة سابورو" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.

الحلفاوي عبر صفحته في موقع "تويتر" علق على أداء المنتخب، وكتب "مافيش فايدة. أجيال بتورث أجيال، لازم نسند ونطبطب على الكرة قبل ما نبعتها، وكأن اللمسة الواحدة إهانة".

وكان قد كتب خلال المباراة، وعلق: "دي النتيجة لما تلعب وانت خايف، همه دلوقت اللي ابتدوا يخافوا. نلعب لعبنا ونضغط وليكن ما يكون".

منتخب مصر الأولمبي فشل صباح اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأرجنتين وخسر بنتيجة (1-0) في المباراة التي أقيمت على ملعب "قبة سابورو" ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وعقد منتخب مصر موقفه في المجموعة الثالثة للأولمبياد بعدما تجمد رصيده عند نقطة وحيدة، فيما رفع منتخب الأرجنتيني رصيده إلى ثلاث نقاط.

وكان منتخب مصر تعادل سلبيا مع نظيره الإسباني في أول مباراة، بينما خسر منتخب الأرجنتين أمام استراليا بثنائية نظيفة.