شاهد.. نيزك كبير يضيئ سماء النرويج

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 25 - يوليو - 2021 4:21 مساءً

وثقت مقاطع فيديو تم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إضاءة سماء النرويج نتيجة مرور نيزك كبير.

وأضاء نيزك كبير سماء جنوب النرويج لفترة وجيزة، اليوم الأحد، محدثا صوتا صاخبا وهو يعبر عبر السماء وقال خبراء إن جزءا منه ربما سقط على الأرض في مكان قد لا يبعد كثيرا عن العاصمة أوسلو.

ولم ترد بعد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية.

وبدأت تقارير مشاهدة النيزك ترد حوالي الساعة الواحدة صباحا (بالتوقيت المحلي) للنرويج، مع تداول مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه نور خاطف لمرة واحدة على الأقل يضيء مرسى في هولميستراند، بجنوب أوسلو.

وتعكف شبكة النيازك النرويجية اليوم الأحد على تحليل المقطع المصور وبيانات أخرى، في محاولة لتحديد منشأ النيزك ووجهته.

وقالت الشبكة إن البيانات الأولية تشير إلى أن جزءا من نيزك ربما سقط على الأرض في منطقة كثيفة الغابات، تسمى فينيماركا وتبعد 60 كيلومترا فقط إلى الغرب من العاصمة أوسلو.

وقال مورتن بيليت، الذي يعمل بالشبكة وشاهد النيزك وسمع الصوت الذي أحدثه: “كان هذا جنونا”.

وأضاف أن سرعة النيزك بلغت 15 إلى 20 كيلومترا في الثانية، وأضاء السماء أثناء الليل لنحو خمس إلى ست ثوان.

وتابع: “ما شهدناه الليلة الماضية كان صخرة كبيرة تنتقل على الأرجح من منطقة بين المريخ والمشتري، وهي حزام الكويكبات لدينا، وعندما تمرق بسرعة خاطفة تحدث قعقعة وضوءا وإثارة كبيرة بيننا (نحن الخبراء) وربما تثير قدرا من الخوف لدى آخرين”.

وقال بيليت إنه “لم ترد تقارير عن أضرار مادية أو شعور الناس بحالة فزع شديد، مثلما حدث عام 2013 عندما انفجر نيزك فوق روسيا”.