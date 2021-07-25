شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تحتفل بأبطال وطنها في أولمبياد طوكيو: أولادك يا تونس يجلبون الذهب دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة التونسية هند صبري، على الاحتفال بأبناء وطنها من الأبطال المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020، بعد تحقيق اثنين منهما لميداليات خلال مشاركتهما، ونشرت عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صور للبطلين أحمد الحفناوي ومحمد الجندوبي، مصحوبة بتعليق: "أحلى هدية في عيد الجمهورية التونسية يهديها أولاد تونس لبلدنا.. أولادك يا تونس يجلبون الذهب دائمًا.. أيوب حفناوي.. محمد خليل جندوبي".



هند صبري

وحقق السباح التونسي الشاب أحمد أيوب الحفناوي البالغ من العمر 18 عاما، إنجازاً رائعاً بإحرازه ذهبية سباق 400 متر حرة، اليوم الأحد في أولمبياد طوكيو، وسجل زمناً قدره 3:43.36 دقائق، وهو ثالث أفضل توقيت هذه السنة، متقدماً على الأسترالي جاك ماكلافلين بفارق 0.16 ثانية والأميركي الشاب كيران سميث بفارق 0.58 ث.

فيما حصد التونسي محمد خليل الجندوبي ميدالية فضية لوزن تحت 58 كجم ضمن منافسات التايكوندو فى أولمبياد طوكيو2020. وحقق الجندوبي فضية التايكوندو، وهى الميدالية الأولى لتونس والعرب فى طوكيو 2020، وذلك بعد خسارته من اللاعب الإيطالى دى لا كوينتا 12/ 16.

وخسر التونسي في الدور النهائي لمسابقة التايكواندو ضمن الدورة الأولمبية بطوكيو أمام منافسه الإيطالي ديلاكيلا فيتو 12/ 16 ليحرز بذلك الميدالية الفضية وهي الأولى لتونس والأولى خاصة في تاريخ التايكواندو بتونس .

وكان الجندوبي تأهل المباراة النهائية بإقصائه النجم الكوري الجنوبي جون جانج بطل العالم 2019.

وفاز الجندوبي 19 عاماً في المجموع النهائي 25-19، بعدما انتهت الجولة الأولى بالتعادل 5-5، وحسم التونسي الجولتين الأخيرتين لصالحه 4-3 و16-11 أمام جون 21 عاماً.

وسبق للجندوبي أن فاز ببرونزية التايكواندو في أولمبياد الشباب الصيفي عام 2018 لوزن 48 كلج في الأرجنتين، وذهبية الألعاب الإفريقية 2019 في العاصمة المغربية الرباط لوزن 54 كلج.