شكرا لقرائتكم خبر عن أليكس رودريجيز يتجاهل احتفال جينيفر لوبيز بعيد ميلادها مع بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن لاعب البيسبول السابق أليكس رودريجيز لم ينشغل طويلاً بطريقة احتفال جينيفر لوبيز مع بن أفليك بعيد ميلادها الـ 52 من خلال صور رومانسية لهما معاً على إنستجرام، إذ كشف موقع hollywoodlife عن تواجده حاليًا على متن يخت في رحلة بحرية داخل فرنسا حاليًا، وهى الصور التي أظهرته محاطًا بمجموعة من النساء من أصدقائه حوله على متن اليخت.



اليكس على متن اليخت

وأضاف موقع hollywoodlife أن اليكس الذى كان خطيب جينيفر لوبيز على مدار السنوات الثلاثة السابقة لم يهتم مع اخبار عودة لوبيز إلى بن افليك فور انفصالها عنه بتلك السرعة إذ قرر الاستمتاع بحياته بعيداً عنها.



اليكس فى فرنسا

وكانت جينيفر لوبيز أثارت ردود فعل واسعة خلال الساعات الماضية بعدما كشفت من خلال حسابها الرسمى على موقع انستجرام عن احتفالها بعيد ميلادها الـ 52 بصحبة بن افليك الذى ظهر برفقتها خلال صور رومانسية يقبلها خلالها لتؤكد لكافة متابعى الثنائى عن عودتهما معًا إلى علاقتهما السابقة التى مر عليها أكثر من 16 عامًا من الانفصال.

إلا أن أليكس رودريجيز الذى اعتاد على أن يكون مكان بن أفليك فى الأعوام السابقة لم ينتبه لتلك الضجة التى أثارتها خطيبته السابقة مثلما يظهر خلال صوره فى فرنسا.