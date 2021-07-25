رامي صبري : ” الزعل جوا القلب والحياة هتمشي “

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 02:57 مساءً - أعلن الفنان ” رامي صبري ” عن عودته إلى عمله وإحياء الحفلات والأفراح في بداية شهر أغسطس القادم وذلك بعد فترة توقف وابتعاد بسبب وفاة شقيقه ” كريم صبري ” .
كما قدم رامي صبري اعتذارا عن الأفراح والحفلات التي قام بإلغائها خلال الفترة الماضية لحزنه على شقيقه وعدم قدرته على الغناء .
فكتب في منشور له عبر حسابه على إنستجرام : ” إن شاء الله هرجع اشتغل تاني من 1/8/2021 .. وآسف جدا على الغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفتره الماضية ” .
وتابع رامي صبري : ” لعدم قدرتي علي الغناء بسبب وفاه أخي الغالي ( كريم ) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم امين .. الزعل جوا القلب والحياة هتمشي ” .
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