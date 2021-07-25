بعد حريق وإنفجار في منزلها .. نجاة إبنة فنان مصري شهير من الموت

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 02:57 مساءً - كشفت ” سارة بدير ” إبنة الفنان ” أحمد بدير ” عن نجاتها من موت محقق بعد تعرض منزلها لحريق ضخم مساء يوم أمس السبت بسبب إنفجار في التكييف .

ونشرت إبنة الفنان أحمد بدير مجموعة من الصور التي توثق ما تعرضت له شقتها من جراء الحريق والخسائر التي لحقت بها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” .

وكتبت سارة بدير في تعليقها عليها : ” الحمد لله خفي الألطاف الذي نجانا من المهالك ومن سوء المنقلب ولطف بيا أنا وبنتي في اللحظة المناسبة من حريق كبير في شقتي بسبب إنفجار مكيف وإحنا نايمين امبارح ” .

وتابعت : ” الحمد لله على كل حاجة وأي حاجة ممكن تتعوض بإذنك يارب طالما أنا وبنتي طلعنا بسلام .. خلي بالكم قوى من التكييفات يا جماعة خصوصًا اليومين دول وبلاش تناموا وأنتم مشغلينها وربنا يسترها علينا وعلى أهالينا وعلى ولادنا جميعا يارب ” .

وأضافت سارة : ” آسفة على بشاعة الصور بس دي تذكرة ليّا عشان دايما أعرف ربنا بيحبني أنا وبنتي قد إيه .. ألف حمد وشكر ليك يارب ” .