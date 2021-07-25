شاهد .. تأثر أنغام أثناء غنائها على المسرح في حفلها بجدة

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 02:57 مساءً - أحيت الفنانة المصرية ” أنغام ” حفلا غنائيا لها يوم أمس السبت على مسرح جدة سوبر دوم العالمي وذلك ضمن فعاليات حفلات صيف جدة والذي شاركها فيه كلا من الفنانين ” محمد الشرنوبي ” و ” تامر عاشور ” .

وقدمت أنغام خلال الحفل عددا من أغانيها القديمة والحديثة وجاء من بينها أغنية ” أنا بعته كتير ” التي طرحتها مؤخرا .

وظهرت أنغام متأثرة أثناء غنائها للأغنية خاصة عند مقطع (كان حلم وضاه) حيث توقفت عن الغناء للحظات ليتفاعل الجمهور معها بالتصفيق لها وتشجيعها على استكمال الغناء .

يذكر أن أغنية ” أنا بعته كتير ” كانت قد طرحتها الفنانة أنغام الشهر الماضي .. وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع طارق مدكور .