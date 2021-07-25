شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة ومسيرة ناجحة بمشوار رامى جمال فى عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفنان رامى جمال لحن لعدد كبير من المطربين منهم شيرين وأنغام واليسا ونوال الزغبى وآمال ماهر وتامر حسنى ورامى عياش ومصطفى قمر ومحمد فؤاد ومحمد حماقى وحسين الجسمى ومى سليم وهيفاء وهبى وأنغام وساموزين وفريق واما وعدد كبير من النجوم.







ويحتفل اليوم الأحد رامى جمال بعيد ميلاده الـ 37، تاركًا مشوار غنائى كبير حيث قدم عددًا من الألبومات الناجحة أولها من عشر سنوات بعنوان "ماليش دعوة بحد" الذى مهد له المجال في تقديم ألبومات أخرى منها "فترة مش سهلة" و"ملناش إلا بعض" و"أنا لوحدى" و"ولسة" الذى يطرحه على طريقة أغانى السينجل.

النجم رامى جمال كان له النصيب الأكبر في هذا العام حيث شارك بأغنية "ممثلين" تتر مسلسل "بين السما والأرض" والذى اعتبره الكثيرون من أفضل تترات دراما رمضان هذا العام، من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد العدل وتوزيع ومكس وماستر الهامى دهيمة وأحمد حسام، حيث بكلمات الأغنية البسيطة والتي تلائم أحداث العمل استطاع توصيلها لجمهوره بسهولة وشكل واضح فهو دائم التجديد فى أعماله ويحرص على الاختلاف فى أغانيه وألحانه.

وهذه هى المرة الأولى الذى يغنى فيها رامى جمال تتر عمل فنى، بعد نجاحه مؤخرا في عدد كبير من الأغانى الذى قدمها في مشواره الغنائى بالإضافة إلى إلحانه التي تميز بها وتعاونه مع كبار النجوم في مصر والوطن العربى .

وفى شهر يناير من العام الحالي طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "ولسه"، من كلمات الشاعر الغنائى جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم، وبعدها بمناسبة الاحتفالات بعيد الحب طرح اغنية بعنوان "ما بتكبريش"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدى .

وغامر رامى بطرحه أغنية "بتتجاوز" باللهجة الخليجية لأول مرة في مشواره الغنائى والتي حازت على إعجاب الكثيرون ومن كلمات سعود بن محمد العبد الله الفيصل، ألحان رامى جمال، توزيع أحمد إبراهيم.

وطرح أيضا أغنية "دقيقة واحدة" بمناسبة عيد الفطر الماضى وهي الأغنية التي تعاون فيها مع الملحن ياسر نور، ومن كلمات رفيق نجيب، وتوزيع الموسيقي وسام عبد المنعم، وبعدها طرح اغنية "قلة الإحساس" من ألحانه وكلمات جمال الخولى وتوزيع وميكس وسام عبدالمنعم.

"وراء كل رجل عظيم امرأة" هذا ماينطبق على كل من رامى جمال وزوجته ناريمان حيث يجمع بينهم قصة حب كبيرة، فدائمًا يصرح جمال عن ارتباطه بزوجته، حيث يساندا لبعضهم البعض خلال الأزمات التي يتعرض لها بعضهم البعض.

وينتهز رامى الفرص للتعبير عن حبه لزوجته، ودائمًا ما يروي قصته سويًا، قائلًا: "أنا مراتي صديقتي، ومتجوزتهاش جواز صالونات، أنا بحبها وبينا قصة صداقة طويلة جدًا قبل الجواز وبينا تفاهم وكلام كتير اتكلمناه، وتقريبًا بقينا نفهم بعض من غير ما نتكلم وأعتقد مخدتش قرار الاعتزال عشان خاطري بس، ولكنها مقتنعة".



رامى جمال وزوجته

ناريمان شاركته في ألبومه الأخير "أنا لوحدى" في أغنية "مش ملاحظ حاجة" من كلمات أحمد المالكي وألحان رامي جمال وتوزيع موسيقي وسام عبد المنعم، وغناها الثنائي رامي وزوجته على طريقة الـ"الديو" لتعود من خلالها إلى الساحة الغنائية بعد غياب سنوات، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرا منذ طرحها، فقد نالت الأغنية إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم رامى جمال أغنية من أنجح أغانيه وتحمل إسم "سقف" وتخطت حاجز 67 مليون مشاهدة على اليوتيوب، والتى دعت إلى التفاؤل وظهر فيها عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والاعلام فى الكليب منهم أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدى الميرغنى وحسن الرداد وعلى ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربينى وعمرو سعد وهنادى مهنى وأحمد السعدنى ومى عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسنى وهشام عباس ونسمة عبد العزيز وخالد عليش وغيرهم .