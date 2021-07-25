شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تكشف كواليس أحدث أغنياتها "سلامات".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن كواليس أحدث أغنياتها "سلامات" عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والتي طرحتها منذ أيام وحققت نجاحًا كبيرًا حيث حصدت أكثر من نصف مليون مشاهدة فى أيام، وهى الأغنية التى صورتها بفكرة مختلفة حيث اعتمدت على تصويرها بجانب اثنين يمثلان دور أصدقائها داخل مطعم يهربوا منه بعدما اكتشفوا أنهم جميعا لا يمتلكون أموالا.

وتنطلق الأغنية فى جو من المرح الذى يسيطر على الكليب، والأغنية تتعاون فيها نانسى عجرم مع كل من الشاعر شادي نور، و‎الملحن محمد يحيى، و‎الموزع هادى شرارة.



كواليس كليب نانسي عجرم



نانسي عجرم

وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، وجهت الشكر قبل أيام لكل من ساعدها في ألبومها الجديد، من خلال تغريدة على تويتر، قائلة: "أنا لما بيكون حوالى ناس بيحبوني هالقد وبيشتغلوا من قلب قلبن بحس إحساس ولا أحلى الألبوم ما وصل لهون لولا جهود كتار تعبوا واشتغلوا من قلبن وأنت منن بحبك كتير".

الألبوم الذى حمل اسمNancy 10 لاقى ردود فعل واسعة من جانب جمهورها ومحبيها ممن أثنوا على الألبوم، قبل أن تفاجئهم بالتزامن مع عيد الأضحى بكليب "سلامات".

ويتضمن الألبوم 10 أغنيات ما بين اللهجة المصرية واللبنانية والخليجية، ومنها "سلامات، ياما، يا ناس قولولي، عاتب ولوم، ما تعتذر، على شأنك جايه معاك، حياة".