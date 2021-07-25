شكرا لقرائتكم خبر عن من هى كوكو شانيل التى قدمتها شيريهان فى مسرحيتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت النجمة شيريهان بتقديم مسرحية جديدة بعنوان "كوكو شانيل" رغم غيابها نحو 30 عامًا عن المسرح، واستطاعت الفنانة الكبيرة شريهان أن تستحوذ على اهتمام الجماهير والمتابعين كأنها لم تغب سنة واحدة، من خلال تلك المسرحية الجديدة والتي تجسد فيها شخصية مصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل، لذلك يرصد ”الخليج 365” أبرز المعلومات عن مصممة الأزياء العالمية كوكو شانيل.

فرغم شهرتها في جميع أنحاء العالم باسم كوكو شانيل، وهذا ليس اسمها الأصلي، ولدت باسم جابرييل بونهير أصبحت "كوكو" بعد أن منحها الجنود هذا اللقب أثناء الغناء على خشبة المسرح لأنها كانت تغني في الحفلات واعتادت غناء أغنية Qui qu’a vu Coco dans l’Trocadéro؟، وتركت أسطورة الموضة شقتها في باريس والتي عاشت فيها قرابة الـ30 عامًا كإرث لمعجبيها يزورونها ويشاهدون صورها التي تتحدث عن خطوطها وأسلوب تصميمها.

بدأت كوكو شانيل مسيرتها المهنية في الأزياء من خلال تصميم القبعات، بمساعدة أحد معجبيها الذكور، فتحت أول متجر لها في باريس في عام 1913، وبعدما أصبحت أكثر شعبية، بدأت في بيع الملابس أيضًا.

كوكو شانيل أو جابرييل بونور شانيل سيدة فرنسية ولدت في 19 أغسطس عام 1883، في مستشفى خيري، من أم عزباء، توفيت والدتها وكانت شانيل في عمر 12 عاما، وأُرسلت بعد وفاة والدتها إلى ملجأ للأيتام.

عاشت كوكو شانيل حياة قاسية داخل الملجأ حياة قاسية،وحينما وصلت لسن الـ 18 عامًا، اضطرت إلى الذهاب للعيش في منزل داخلي مع فتيات كاثوليكيات.

تعلمت كوكو شانيل الخياطة التى دفعتها للقمة وأصبحت أشهر مصممة أزياء فيما بعد، وخطفت شانيل أنظار الجماهير لها في مجال الغناء.

وانتقلت كوكو شانيل إلى مجال آخر للعمل فيه وهو مجال الأزياء، وبدأت بتصميم القبعات النسائية، وافتتحت منفذًا لبيع هذه القبعات، وبعد ذلك بدأت العمل في الأزياء شيئا فشيئًا.

في عام 1920 افتتحت "شانيل" أول بوتيك لها في باريس، وكانت هذه اللحظة الانتقالية في نجاحها، وشهد نفس العام ولادة عطرها الأول والشهير "رقم 5" N°5، وهو مزيج من العديد من روائح الأزهار، بدلًا من رائحة نوع واحد من الأزهار. وقدمت فستان ليتل بلاك little black المعروف لدى شانيل حتى الآن.

خلال الحرب العالمية الثانية، وجدت جابربيل شانيل نفسها مجبرة على الانسحاب من مشهد الموضة لفترة وجيزة ، فقط لتعود في عام 1954، بعد أن اعتبر نقادها أسطورتها قد أوشكت على الانتهاء حتى ظهرت شانيل لأول مرة ببدلتها المحبوكة، وتحولت على الفور إلى عنصر أساسي من عناصر الموضة، وقد شمل المعجبون الأوائل للبدلة الكلاسيكية السيدة الأولى جاكي كينيدي التي شوهدت كثيرًا في هذه التصاميم، وعلى وجه الخصوص، في يوم مقتل زوجها جون كينيدي.