شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تعيش حالة من النشاط الفنى بأغنية دويتو وحفل فى أيام عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة المصرية أنغام حالة من النشاط الفني حاليًا، وتستكمل تسجيل أغانيها وحفلاتها التى تتألق فيها داخل وخادج مصر وتتصدر بعدها تريندات مواقع التواصل الإجتماعى بالهاشتاجات، وتقدم أروع ما غنت وهى على المسرح، وكانت أبرز التغريدات التى أصبحت الأطثر تداولاً على تويتر: "أنغام ملكة المسرح، أنغام واحدة بس، ساعتين ونصف من العظمة، أمتعتينا يا أنغام".

كما حققت نجاحا كبيرا فى أغنيتها الجديدة التى طرحتها ثانى أيام عيد الأضحى الماضى أغنية "وأنا برضه بتوحشنى" مع الفنان وائل كفورى، على طريقة الدويتو لأول مرة، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي .

وتقول كلمات الأغنية:

جربت فراقك مش نافع

وماحدش نساني

أنا قلبي فى بعدك بقى عايش

بيقاسي وبيعاني

أنتي اللي بجد وحشتيني

وغيابك عنى دا على عيني

برجوعك روحي حاترجع تاني

وأنا برضه بتوحشني

لسة بتوحشني

وتملي معايا وأنت معايا ولا بعيد

ايامنا اشتاقتلها يلا نكملها

ننسى اللي جرحنا ونبدأ من أول وجديد

مين فينا بيقدر على الذكري وبيهرب من الماضي

ضيعنا كتير من أيامنا ..

وأهي ضاعت ع الفاضي ..

رجعني لحضنك رجعني ..

و دي آخر مرة تودعني ..

أوعدني محدش ينسى التاني ..

وكلام الحب اللى واحشني

من صوتك ياحياتي

حانعيد العمر ده م الاول

والحُب اللي بينا مطول

ولا عمري أنا وأنتى حانبعد تانى