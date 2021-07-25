شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب تثير الجدل من جديد والسبب روب أبيض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت النجمة سمية الخشاب الجدل خلال الساعات الماضية، بمجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، حيث ظهرت وهي ترتدي روبًا باللون الأبيض، وعلقت قائلة: "الجمال الحقيقي أن تكون صادقًا مع نفسك”.

وكانت النجمة سمية الخشاب قد أثارت الجدل مؤخرًا وتعرضت إلى العديد من الشائعات حول زواجها من مطرب المهرجانات عمر كمال، خاصة بعد تعاونهما سويًا في مهرجان "أوعدك"، إلا أنها نفت ما تداول من أخبار حول هذا الشأن، حيث قالت سمية خلال لقائها مع تليفزيون الخليج 365: "أنا كل ما بشتغل مع حد بيجوزنى له"، مشيرة إلى أنه لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق، مؤكدة أن الشائعات من هذا النوع دائماً ما تحاوط اسم سمية الخشاب “تحديداً.

من ناحية أخرى، تحدثت سمية لـ"الخليج 365" عن عدم رغبتها في الزواج مرة أخرى، مشيرة إلى أنها تعيش أزهى فترات حياتها فنياً، فهى تحقق النجاحات بدون أن يقف أحد في طريقها أو يعطلها عن هدفها، مشبهة الفترة التي تعيشها الآن بالفترة "الملكية"، لذا فهى لا تفكر في الارتباط مجدداً.

وكانت قد طرحت النجمة سمية الخشاب، أغنيتها الجديدة "أوعدك" مع مطرب المهرجانات عمر كمال، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، الشهر الماضى والأغنية من كلمات وألحان أحمد أوسه، وتوزيع إسلام ساسو، وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز الأول.