شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فنانين طاردتهم شائعة الوفاة خلال أيام العيد..أخرهم دلال عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الإخبارية خلال أيام عيد الأضحي مجموعة من الإشاعات حول وفاة عدد من فنانين الوسط الفني، مما أثار قلق جمهورهم، وجعل النجوم وعائلاتهم يخرجون عن صمتهم، لينفوا كل الشائعات المترددة حول ذلك، مطمئنين جمهورهم عليهم، وموضحين حقيقة الأمور، ومطالبين بتحري الدقة فيما يتعلق بحياة البشر، ومن أبرز هؤلاء الفنانين:

دلال عبد العزيز تداولت إحدي المواقع الإخبارية أبناء حول وفاة النجمة دلال عبد العزيز، إلا أن النجم حسن الرداد زوج أبنتها إيمي سمير غانم نفي ما تردد عن وفاتها، موضحا فى تصريحاته أن حماته لاتزال فى غرفتها بالمستشفى، وحالتها جيدة، معلقا :"هذه الأنباء كاذبة وحسبى الله ونعم الوكيل”، كما نفي الإعلامي رامي رضوان من خلال صفحته علي موقع فيس بوك، قائلا: الواحد مابيتمناش غير كل الخير للناس؛ بس فاض الكيل”.

يذكر أن الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز ترقد فى المستشفى منذ أكثر من 3 أشهر متأثرة بفيروس كورونا، ومنذ هذا الحين وهى تحت الإشراف الطبى، بسبب بعض المشاكل التى تعرضت لها بالرئة والناتجة عن هذا الفيروس اللعين.

بدرية طلبة كانت الفنانة بدرية طلبة من ضمن الذين طالتهم شائعة الوفاة خلال أيام عيد الأضحي، حيث ترددت أخبار حول وفاتها نتيجة حادث سير في الساحل الشمالي، إلا أنها نفت ما تررد، وقالت بدرية فى مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على فيس يوك: "كل الحبايب اللى اتصلوا بيا أنا بخير الحمد لله وزى الفل، وحسبى الله ونعم الوكيل فى الشائعات، الدنيا اتقلبت واخواتى كانوا مرعوبين عليا، بطمن اخواتى كلهم وبطمن كل حبايبى".

وأتبعت بدرية الفيديو بتعليق، قائلة: "بطلوا اشاعات بجد.. حرام ترعبوا ولادنا وأهالينا علينا، عيب عليكم بتستفادوا ايه".

محمد السعدني شغل الممثل الشاب محمد السعدنى، أذهان الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعد تداول شائعة وفاته والتي خرجت بسبب لغط فى الاسم، وجاء هذا اللغط عندما أعلنت الفنانة وفاء عامر، على حسابها بموقع فيس بوك عن وفاة أحد أصدقائها المقربين، ويسمى محمد السعدنى، ليلتبس الأمر مع الكثيرين الذين ربطوا ما كتبته وفاء عامر، كما طمأن “السعدني” جمهوره من خلال فيديو نشره عبر حسابه علي موقع انستجرام، قائلا: "النجمة وفاء عامر كانت كتبت بوست وفاة محمد السعدنى بس أنا متأكد إن خانها التعبير، ومحددتش مين أتوفى وهو رجل أعمال يحمل نفس اسمى مش أنا”.

وأضاف: “أنا بخير وزى الفل الحمد الله، وتأثرت جدًا من كتر الخضة وعيطت من حب الناس، أنا في الساحل وكنت بجيب سحور عشان أتسحر لوقفة عرفة وكان في حد جنبى بيجيب سحور وشاف خبر وفاتى دمع، وبعد كده شافنى وقالى أنت عايش ودمع وقعدت أضحك وأقوله أنا عايش والله”.