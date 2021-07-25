"إنرجي" يحتفل بمشوار كارول سماحة في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تحتفل الفنانة كارول سماحة، اليوم 25 يوليو بعيد ميلادها، وبهذه المناسبة قدم عنها راديو إنرجي تقريرا وصفها خلاله بـ"الحرة والجريئة".
وجاء في التقرير "كارول سماحة هي أول مطربة عربية تقف على مسرح دار الأوبرا في كييف بأوكراتيا، كما إنها وقفت على مسرح اولمبيا في فرنسا وهو المسرح الذي وقف عليه كبار النجوم أمثال أم كلثوم وفيروز".
كارول سماحة خلال مشوارها الفني قدمت العديد من الموضوعات المختلفة والمتعددة، وحصلت على لقب "ملكة المسرح".
شاركت كارول سماحة في عدد كبير من الأعمال المسرحية، حيث لعبت دور البطولة النسائية المطلقة مثل "زنوبيا"، وجسدت كارول سماحة السيرة الذاتية للفنانة اللبنانية "صباح" بمسلسل حمل اسم "الشحرورة".