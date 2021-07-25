فن ومشاهير

عمرو سلامة ينشر 7 صور جديدة من تنزانيا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك المخرج عمرو سلامة، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع انستجرام، صورا جديدة، من تنزانيا، التي يقضي فيها شهر العسل.

وظهر عمرو منفردا في 7 صور نشرها، كان قد التقطها في أماكن مختلفة داخل تنزانيا.

جدير بالذكر أن عمرو سلامة احتفل مؤخرا بعقد قرانه ثم زفافه على مهندسة الديكور مروة البرماوي، وسط حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.

وكان أخر أعمال عمرو سلامة الفنية مسلسل "ما وراء الطبيعة" عن سلسلة تحمل نفس الاسم للكاتب أحمد خالد توفيق، بطولة أحمد أمين وآية سماحة.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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