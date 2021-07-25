فيديو| ميرهان حسين تغني "اتقل" لعمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ميرهان حسين، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيه وهي تغني أغنية "اتقل" للفنان الكبير عمرو دياب.

وعلقت "ميرهان": "في حالة حب مع هذه الأغنية، اتقل"، وحاز مقطع الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "إيه الجمال ده"، و"صوتك حلو أوي"، و"والله صوتك حلو" وغيرها من التعليقات.

فيما علق الشاعر تامر حسين: "إيه الجمال ده" لترد ميرهان: "الجمال ده مش جديد عليك"، بينما علق الملحن مدين: "إيه الجمال ده"، لترد: "ألحانك الجميلة يا مدين، مستنيين بقى أغاني بصوتك الجميل".

أغنية "اتقل" من كلمات تامر حسين، وألحان محمد مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.