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فيديو| ميرهان حسين تغني "اتقل" لعمرو دياب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة ميرهان حسين، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيه وهي تغني أغنية "اتقل" للفنان الكبير عمرو دياب.

وعلقت "ميرهان": "في حالة حب مع هذه الأغنية، اتقل"، وحاز مقطع الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "إيه الجمال ده"، و"صوتك حلو أوي"، و"والله صوتك حلو" وغيرها من التعليقات.

فيما علق الشاعر تامر حسين: "إيه الجمال ده" لترد ميرهان: "الجمال ده مش جديد عليك"، بينما علق الملحن مدين: "إيه الجمال ده"، لترد: "ألحانك الجميلة يا مدين، مستنيين بقى أغاني بصوتك الجميل".

أغنية "اتقل" من كلمات تامر حسين، وألحان محمد مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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