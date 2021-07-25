يوفنتوس يحدد خليفة كريستيانو رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الأحد 25 يوليو 2021 01:24 مساءً - منذ 40 دقيقة

حددت تقارير رياضية إيطالية، اسم اللاعب الذي سيخلف البرتغالي كريستيانو رونالدو في يوفنتوس الإيطالي حال رحيله عن صفوفه.

رونالدو ينتظر أن ينضم، الإثنين، لمعسكر يوفنتوس التحضيري للموسم الجديد، عقب حصوله على الإجازة السنوية عقب خروج منتخب البرتغال من يورو 2020.

صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية كشفت في تقرير لها أن مستقبل “الدون” في تورينو لم يُحسم بعد، رغم التأكيدات القادمة من معسكر الفريق بأنه لن يرحل هذا الصيف.

وبحسب الصحيفة فإن البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، سيكون بديل اللاعب البرتغالي في حال رحيل بطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات عن يوفنتوس.

المهاجم البرازيلي يلعب في صفوف مانشستر سيتي منذ عام 2014، لكنه لا يحظى بفرص كبيرة للمشاركة بسبب اعتماد مدربه بيب جوارديولا على المهاجم الوهمي بشكل أكبر.

في الإطار نفسه، فإن سعي السيتي لضم هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير وهداف إنجلترا والدوري الإنجليزي الممتاز، قد يجعل إمكانية رحيل خيسوس أيسر من أجل توفير السيولة المالية للإنفاق على صفقة كين الذي يطلب ناديه اللندني 160 مليون جنيه إسترليني للسماح برحيله.

علماً بأن اسم رونالدو ارتبط في الأوقات القليلة الماضية بباريس سان جيرمان الفرنسي، ولكن هذا الانتقال مشروط بانتقال مسبق لكيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، وهو أمر يبدو صعبا بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها “الميرينجي”.

الجدير بالذكر أن رونالدو الذي انضم لليوفي من ريال مدريد قبل 3 سنوات، قد خاض بقميص الأبيض والأسود 133 مباراة، سجل فيها 101 هدفاً وصنع 22، وحقق بطولة الدوري مرتين وكأس إيطاليا مرة والسوبر مرتين.