كانييه ويست يدخل في نوبة بكاء أمام كيم كارداشيان وأولادهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صب كانييه ويست مخاوف تفكّك عائلته وسط انتهاء زواجه في أغنية من ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان “دوندا”.

بكى مغنّي الراب (44 عاماً) في أوّل بث مباشر يوم الجمعة وسقط على ركبتيه أثناء أداء أغنية “Love Unconditionally” (أي أحبك دون قيد أو شرط) التي كانت تدور حول “خسارته” عائلته، بحسب موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وكانت كيم وولداهما نورث وسانت جالسين بين الجمهور، وقصدت الأخيرة تنسيق ملابسها مع ملابس كانييه، حيث ارتدت الأحمر من رأسها حتى أخمص قدميها. ثم تبيّن في بعض اللقطات التي انتشرت في المنصات الاجتماعية أنّ أطفالهما شيكاغو وسالم كانا حاضرين أيضاً مع مربياتهما.

وتضمّنت الأغنية المؤثّرة أيضاً بثاً صوتياً لوالدته الراحلة دوندا والتي سُمي الألبوم على اسمها وهي تقول “لا تتخلّ أبداً عن عائلتك مهما كانت الظروف”.

وكما يتبيّن من خلال كلمات أغنيته، يحاول كانييه جاهداً “الحفاظ على تماسك العائلة”، على الرغم من إقامته في مزرعته في وايومنغ بينما تقيم كيم مع الأطفال في منزلهما في كاليفورنيا.

وقال مصدر مقرّب من ويست: “إنه يحترم كيم كثيراً ويريد الحفاظ على تماسك الأسرة. الآن بعد أن أمضى كلٌّ منهما بعض الوقت بعيداً عن الآخر، تشعر كيم بالارتياح لأنه بات بإمكانهما أن يكونا ودودين ويقضيان بعض الوقت معاً من أجل الأطفال”.

يبدو أن عنوان مساره المتمحور حول عائلته كان بمثابة إيماءة إلى منشور كيم في مناسبة عيد الأب، بعد أربعة أشهر فقط من تقديم طلب الطلاق بعد نحو سبعة أعوام من الزواج، حيث كتبت الأخيرة: “عيد أب سعيد لجميع الآباء الرائعين في حياتنا. أحبك دون قيد أو شرط”.

يذكر أنّ كانييه بكى أيضاً “لمدة دقيقتين” منذ بضعة أيام خلال حفل الاستماع لأسطوانته الجديدة في لاس فيغاس أثناء اغنية “Welcome to my Life” التي تتمحور حول حياته الشخصية المضطربة بما في ذلك طلاقه من كارداشيان، وانهياراته عبر “تويتر”، وفشل محاولته في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وقال مصدر شارك في حفل الاستماع إنّ كلمات أغنيته الجديدة تشبّه منزله الزوجي في كالاباساس الذي شاركه مع كيم بـ”السجن”، حيث يغني: “أخبروا القتلة أنني فرّيت من كالاباساس”.

كما ذكر مصدر آخر أنّ الأغنية “حزينة وعميقة جداً بالنسبة لكانييه، لأنّها تروي تجربة زواجه من كيم” ويتحدّث فيها أيضاً عن أطفالهما ويذكر أنها أخذت منه كل شيء.