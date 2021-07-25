مليون مشاهدة في ساعات.. بلقيس تحصد النجاح في “جبّار”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة بلقيس الجديدة “جبّار” أكثر من مليون مشاهدة بعد 24 ساعة على صدورها عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وكانت بلقيس قد تصدّرت “الترند” في “تويتر” ومؤشرات البحث في غوغل بعدما أصدرت كليب أغنية “جبّار”.

الأغنية باللهجة اللبنانية، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي، ومن توزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صبّاغ، أما الكليب، فحمل توقيع المخرج إيلي فهد، وجرى تصويره في لبنان.

وتعالج الأغنية انتفاض المرأة على الرجل الخائن، فترفع الصوت عالياً في وجهه مردّدة: “يللي بيخون مش حب”. وقد رأى الجمهور تشابهاً بين تجربة بلقيس الممثلة في الكليب وبين شخصيّتها الحاسمة في الواقع. وحرصت بلقيس كعادتها على الظهور بإطلالة جديدة، واختارت هذه المرة الشعر الأزرق كلوك رئيسيّ في الكليب.