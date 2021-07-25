ليلة جورج وسوف في صيف جدة: استثنائية جداً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للأسبوع الخامس على التوالي تستمر شركة بنش مارك بمفاجأة جمهور جدة باستقطاب ألمع نجوم العالم العربي، وهذا الأسبوع وبعد طول انتظار سلطان الطرب جورج وسّوف لأول مرة في المملكة العربية السعودية بدعم من الهيئة العامة للترفيه، ضمن حفلات صيف جدة التي تقام في Jeddah Super Dome.

لم يكن استقبال جورج وسّوف لدى وصوله الى مطار جدة اعتيادياً، حيث تجمهر المعجبون حول حرم المطار لاستقباله والترحيب به، وكان في استقباله أيضاً وفد من المنظّمين على رأسهم السيد حسنين، حيث أعرب جورج وسّوف على أن سعادته لا توصف لتواجده في المملكة لأول مرة وقد غمره استقبال الحشود والمعجبون، وشكر شركة Benchmark المنظّمة وهيئة الترفيه السعودية على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ، لدعوته للمشاركة بحفلات صيف جدة.

جورج وسّوف في جدة ولأول مرة، تحت تشدد كبير والتزام بإجراءات السلامة من قِبل شركة بنش مارك، يرأسها السيد محمد زكي حسنين، حفاظً على سلامة الجمهور واحترام الإجراءات الصحية التي تفرضها وزارة الصحة السعودية والتباعد الإجتماعي.

لم يكن حفل الوسّوف حفلاً عادياً بل كان أشبه بالأسطوري، حيث كانت أعداد الحشود خيالية فاقت كل التوقعات، زحلت للسهر مع الوسّوف والإستمتاع بأغانيه الطربية حتى ساعات الفجر الأولى.

وهو بدوره شكر الجمهور، عقب وقوفه على المسرح، ومسّاهم من القلب قائلاً أن هذا الجمهور الذي يحبه ويستمع إلى أغانيه من سنين ولأول مرة يراه ويحتفل معه، وشكر المملكة العربية السعودية، وصرّح بأنه أول مرة يغني في المملكة وشكر الحضور جزيلاً، كما شكر كبير هيئة الترفيه على اللفتة الكريمة وتمنى أن تتكرر دائما، موجّهاً معايدة الى جميع الحضور بمناسبة عيد الأضحى اضحى مبارك جميعاً وقال “عساكم من عواده”هذا وتستمر شركة بنش مارك Benchmark بدعم المواهب السعودية الشابة، بتوجيه من معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وذلك عبر إعطاء فرصة للفنانين والفنانات السعوديين الشباب لافتتاح حفلات موسم الصيف بوصلات غنائية، في إطار إظهار المواهب السعودية ودعمها.