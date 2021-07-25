أول تعليق من شريهان بعد نجاح “كوكو شانيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق منها على نجاح مسرحيتها “كوكو شانيل” التي عادت بها للفن بعد غياب سنوات طويلة، كتبت شريهان تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” ترد بها على إشادة الإعلامية لميس الحديدي بها.

قالت شريهان: “أنا فرحانة وسعيدة.. فخورة إني قدرت أسعدكم، سعادة تليق بشرف انتظاركم وحبكم واحترامكم وتقديركم يا لميس”.

وأضافت: “وهكذا في نظري وقلبي ودمي وفكري، الفن لا بد أن يكون، ولازم أن يكون دون أي تنازل في كل وأي شئ.. ونعم يا حبيبتي حولوا كل محنة إلى منحة.. هذا أنا”.

وكانت الإعلامية لميس الحديدي، قد أشادت بأداء النجمة شريهان في مسرحية “كوكو شانيل”، مشيرةً إلى أن معاناتها في الحياة زادت من موهبتها الفنية، كما أكدت أن المسرحية تضاهي المسارح العالمية بسبب الاهتمام بالتفاصيل.