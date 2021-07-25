بعد وفاة شقيقه.. رامي صبري يعتذر لجمهوره ويتخذ هذا القرار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان المصري رامي صبري إنه سيعود للعمل واحياء الحفلات مجدداً بعد فترة توقف حزناً على رحيل شقيقه كريم الذي لقي مصرعه غرقاً بعد هروبه من إحدى المصحات.

ونشر صبري عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” صورة له، وعلق عليها: “ان شالله هرجع اشتغل تاني واسف جدا على الغائي أو عدم حضوري الأفراح والحفلات في الفتره الماضية لعدم قدرتي على الغناء بسبب وفاه أخي الغالي (كريم ) ربنا يرحمه وميكتبهاش لحد اللهم امين ، الزعل جوا القلب والحياه هتمشي”.

وكان رامي قد طرح قبل فترى أحدث أغنياته بعنوان “أنتي بتهزري”، من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع جلال حمداوي .

كما طرح قبل عدة أشهر أغنية “عيونه لما قابلوني”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وهي من ألحانه، وكلمات محمد عاطف، وتوزيع جلال الحمداوي .