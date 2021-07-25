حمو بيكا في مشاجرة جديدة بالساحل الشمالي: “ضرب بالأحزمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مشاجرة جديدة بين مطربي المهرجانات حمو بيكا و نور التوت واصدقائهما من ناحية وبعض الشباب بمنطقة الساحل الشمالي عند بوابة ” مارينا ” من ناحية أخرى.

وأظهر الفيديو معركة “ضرب بالأحزمة” بين رفاق حمو بيكا وبين الشباب، وفي أثناء المقطع ردد أحد الشباب بأن حمو بيكا يخشى النزول من سيارته حتى لا يتعرض للضرب.

وتعد المشاجرة هي الثانية لحمو بيكا في غضون أسبوع، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو له أثناء مشاجرته بعد اصطدام سيارته بسيارة أخرى أمام بوابة مارينا في الساحل الشامل، ما أثار غضب «بيكا» وجعله ينزل من سيارته مع مجموعة من رفاقه؛ لينهالوا بالضرب على صاحب السيارة وابن عمه المرافق له.

واستمر الشجار نحو ساعة ونصف الساعة، وقال صاحب السيارة: «قولناله لو ليك حق هتاخدوا بهدوء لكن مافيش فايدة ضرب وقلة أدب ويقولنا أنا هوريكوا هعمل إيه ده أنا حمو بيكا»، مضيفًا أنهم بعد التوجه إلى قسم الشرطة طلب منهم تعويض 300 ألف جنيه، وبعد مفاوضات من 150 ألف لـ70 ألف جنيه، أخذ المبلغ، موضحًا: “أول ما خد الفلوس بدأ يضحك في وشنا”، بعدها خرج الطرفين من النيابة بالتراضي.