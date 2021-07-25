نجمة بوليوود كارينا كابور تكشف عن إفطار ابنها تيمور الصحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: شاركت النجمة الهندية وممثلة بوليوود، كارينا كابور، متابعيها لمحة عن وجبة الإفطار الصحية لابنها الأكبر تيمور علي خان، التي تتكون من الفواكه الطازجة المتنوعة.

ونشرت عبر خاصية “ستوري”، في “إنستغرام”، صورة طبق مليء بقطع الموز والبابايا والبطيخ. وكتبت كابور: “دائماً ما يكون طبق تيمور ممتلئاً”، مضيفة رمزاً تعبيرياً على شكل قلب.

وكانت النجمة المتزوجة من نجم السينما الهندية سيف علي خان قد أعطت في السابق أيضاً، لمحة خاطفة عن عادات الأكل الصحية لتيمور.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، شاركت صورة طبق باستا مع الكثير من الخضار الصحي، بما في ذلك الفلفل الحلو والفاصوليا والطماطم الكرزية، لافتةً إلى أن “تيم (تيمور) يحب في وجبته أن تكون خضراء”.

وخلال ظهورها في برنامج الطهي الشهير “Star Vs Food”، قالت كارينا إن زوجها سيف علي خان وتيمور يحبان عرض مهاراتهما في الطهي، وفي العام الماضي، استمتع الجميع بمخبوزات من صنعهما في المنزل. وتضيف: “تيمور وسيف يحبان ذلك، ويعشقان الوجود في المطبخ، وفي هذه الحالة أتولى أنا مسؤولية الموسيقى”، وقالت: “إنهما يحبان الاستماع إلى موسيقى الجاز اللطيفة”.

في فبراير، رحب كل من سيف وكارينا بطفلهما الثاني، وهو ابن “ذكر”، اختارا له اسم جيه، ووعدت الفنانة العالمية بأن تشرح بالتفصيل رحلتها عن الأمومة في كتاب خاص عن الحمل.

ومن المتوقع أن يمثل هذا الكتاب أول ظهور لها كمؤلفة، وسيكون موجهاً للأمهات الحوامل لمساعدتهن على الاستعداد لأشهر حملهن.

كما أطلقت النجمة غلاف كتابها الأول بعنوان “قواعد الحمل المقدس”، وقد أصبح هذا الكتاب شائعاً بالفعل، وكتبت على “إنستغرام”: “مررت بأيام جيدة وأيام سيئة، في بعض الأيام كنت متشوقة للذهاب إلى العمل، وأخرى كنت أعاني فيها من أجل النهوض من السرير، ويعد هذا الكتاب سرداً شخصياً للغاية لما مررت به جسدياً وعاطفياً خلال حملي”.

وستظهر كارينا على الشاشة الكبيرة في فيلم “ال سينغ تشادا”، مع النجم الكبير عامر خان، كما وقعت على بطولة فيلم “تاخت” للمنتج كاران جوهر.