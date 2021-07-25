عابد فهد يغازل زوجته على أنغام “البنت القوية” لوائل كفوري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استغل الفنان السوري، عابد فهد، فرصة حضوره حفل النجم اللبناني وائل كفوري، بصحبة زوجته الإعلامية زينة يازجي، لكي يعبر لها عن مدى إعجابه بها وحبه لها. وشارك فهد متابعيه على “السوشيال ميديا” مقطع فيديو عبر خاصية “ستوري” على “إنستغرام”، وهو يتغزل بزوجته من خلال إهدائها أغنية “البنت القوية” لوائل كفوري.

وظهرت زينة وهي في قمة انسجامها وسعادتها بذلك، وقامت بترديد الأغنية معه، بالإضافة إلى نشره مجموعة أخرى من الفيديوهات التي تعكس مدى تفاهمهما وحبهما.

وكان قد أعلن الفنان السوري، عابد فهد، انضمامه لمسلسل “الشتي يا بيروت”، من تأليف بلال شحادات، وإخراج إيلي سمعان، وإنتاج شركة “الصباح إخوان”، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”.

وأوضح عابد أن أحداث هذا المسلسل مستوحاة من الواقع، وتدور حول شقيقين وأبناء عم، ويعالج الصراعات التي يخوضها الإنسان خشية فقدان من يحب، سواء كان أباً أو أماً أو شريكاً.

وأشار إلى أنه أول الفنانين الذين تم التعاقد معهم بشكل رسمي في هذا المسلسل، لافتاً إلى أنه يجري الاتفاق مع بقية فريق العمل، استعداداً لبدء تصويره.

وسبق أن رد الفنان السوري عابد فهد على الانتقادات الموجهة لمسلسل “350 جرام”، بأنه تمت كتابته خصيصاً له، وتعرض بقية أبطال العمل للظلم، نظراً لقلة ظهورهم.

وأوضح فهد، في تصريحات تلفزيونية، أن العمل بالفعل يدور حول شخصية “نوح” المحامي، وبقية الأدوار تدخل في تحوّل وتطوّر هذه الشخصية؛ لذلك كان التركيز أكبر على الدور الذي يقدمه.

وأضاف أن سبب قبوله المشاركة في هذا المسلسل هو أن الدور الذي قدمه كان مغرياً بالنسبة له؛ لأن الموضوع جديد، ويدور حول فكرة زراعة قلب من شخص لا يشبه “نوح” المحامي الصلب والقوي، الذي لا يقبل الهزيمة.

أما عن مشاركة ابنه “تيم” في هذا المسلسل، فقال إنه حتى هذه اللحظة لا يعرف إذا كان قد ورطه أم لا، معلقاً: “عندما ذهب لموقع التصوير كان مقداماً، ولم يخف من الوقوف أمام الكاميرا”.