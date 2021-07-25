مات لوبلان.. صديق وفي عانى مع ابنته في صمت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يكمل الممثل الأمريكي الشهير مات لوبلان، الأحد، عامه الـ٥٤، الذي حقق شهرة عالمية بفضل مسلسل "فريندز".

ورغم تقديم "لوبلان" شخصيات تلفزيونية وسينمائية متنوعة، لكن تظل شخصية جوي تريبياني، التي لعبها في مسلسل "فريندز" الأشهر والأكثر شعبية.

ومع ظهور "لوبلان" مؤخراً في حلقة خاصة على شبكة HBO مع بقية الأصدقاء، تجدد حب الجمهور لشخصية جو تريبياني المرحة التي تضع الصداقة أولوية في حياتها.

من هو مات لوبلان؟





وُلد مات لوبلان في 25 تموز/ يوليو عام 1967، في نيوتن، بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وكانت والدته باتريشيا من أصول إيطالية وتعمل مديرة مكتب، ووالده بول من أصول فرنسية كندية ويعمل ميكانيكياً.

والتحق لوبلان بمدرسة نيوتن نورث الثانوية، وتخرّج عام 1985، وفي سن السابعة عشرة، انتقل مات لوبلان إلى ​نيويورك​، لممارسة مهنة عرض الأزياء.

وبعد المدرسة الثانوية، جرب لوبلاك حظوظه في عرض الأزياء في الوقت الذي كان يعمل فيه على إتقان التمثيل في مدينة نيويورك. وبدأ عمله في التمثيل عبر الإعلانات التجارية، وغالبًا ما كانت لماركات معروفة على مستوى البلاد.

البداية





وفي عام 1994، حصل لوبلان على دور جوي تريبياني في مسلسل friends، واستمر المسلسل لمدة 10 مواسم، ويقول مات لوبلان إنه حصل في بداياته على 11 دولاراً أميركياً كأجر له عن الحلقة الواحدة في المسلسل، وأنه اشترى عشاءً بالمبلغ، وظهر لوبلان في أفلام سينمائية أخرى مثل Lost in Space، و Charlie’s Angels: Full Throttle.

وواجه لوبلان صعوبة في أعماله السينمائية، ورغم شهرته التلفزيونية إلا أنه لم يحقق نجاحا سينمائيا بنفس القدر، مما جعله يعود لجذوره التلفزيونية.

ورغم انتهاء فريندز عام ٢٠٠٤، لم يتخل لوبلان عن شخصية جوي تريبياني، إذ بدأ مسلسل جديد بعنوان Joey مستوحى من الشخصية الشهيرة.

واستمر مسلسل "جوي" لموسم ونصف، حيث لعب لوبلان في هذا المسلسل دور جوي تريبياني، والآن هو ممثل هوليودي مكافح، ولم تكن الشخصية هادفة، كما لم يحقق العرض ما يكفي من الشعبية وأُلغي في منتصف عام ٢٠٠٦.

صعوبات حياتية

ولم تخل حياة لوبلان من الأزمات، إذ أسفر زواجه من ميليسا ماكنايت عن ابنة تدعى مارينا، عانت من نوبات مرضية منذ أن كان عمرها أشهر واستمر مع تقدمها في السن مما أثر على حالة والدها النفسية.