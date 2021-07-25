شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ترقص على "حبك نار" و"الليلة دوب" مع مصطفى قمر بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت النجمة نيللي كريم، النجم مصطفى قمر الرقص والغناء على أنغام أشهر أغانيه "اللية دوب" و"حبك نار"، خلال حفله أمس في الساحل الشمالي، وظهرت وهى تردد معه كلمات أغنية فيلم "حبك نار" الذى جمعهما من قبل عام 2004، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو خلال رقصها معه على المسرح وسط تشجيع الجمهور بشكل كبير.



نيللي كريم ومصطفي قمر

كما حرص النجم مصطفي قمر على الترحيب بنيللي كريم عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع "إنستجرام"، ونشر صورة من مشاركتها له بالحفل، مصحوبة بتعليق: "نورتيني يا نيللي".



مصطفي قمر

وكانت نيللي كريم، شاركت متابعيها وجمهورها، كواليس خضوعها لجلسة تصوير جديدة، ارتدت فيها فستان داخل حمام سباحة، بينما تستعد لالتقاط الصور تحت أشعة الشمس، بعد أيام من مشاركتها لصورة من تحت المياه والتي يبدو أنها ضمن جلسة التصوير.

وسرعان ما حصدت كريم، على عدد كبير من التعليقات والإعجابات على اللقطات التي شاركتها مع جمهورها، حيث إن جلسة التصوير جاءت بشكل جديد ومختلف، وبعيدة عن جلسات التصوير التقليدية التي تخضع لها النجمات من حين لآخر.

وانضمت النجمة نيللى كريم لفريق عمل فيلم "صقر وكناريا" أمام النجمين أحمد عز وماجد الكدوانى ومن إخراج أحمد علاء الديب، وهو عمل يصنف بـ"أكشن كوميدى" من تأليف أيمن وتار بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها فى الفترة الأخيرة كان آخرها "البعض لا يذهب للمأذون مرتين".

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" والذى عرض خلال الموسم الرمضانى بطولة ، محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الاعلامية والعدل جروب.