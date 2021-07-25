إيرادات السبت.. "العارف" الأول و"مش أنا" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 6 أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "العارف- عودة يونس"، "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، و"مش أنا"، وحققت الأفلام الستة مجتمعة أمس السبت 24 يوليو إيرادا بلغ 5 ملايين و143 ألفًا و571 جنيها، موزعة على النحو التالي..

العارف

حافظ فيلم "العارف- عودة يونس" على بقائه في المركز الأول، بعد تحقيقه إيراد قُدر بـ2 مليون و736 ألفًا و935 جنيها.

"العارف" تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد علاء الديب، بطولة أحمد عز، محمود حميدة، أحمد فهمي، كارمن بصيبص، مصطفى خاطر، ركين سعد.

البعض لا يذهب للمأذون مرتين

جاء في المركز الثاني فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، محققًا مليونا و363 ألفًا و314 جنيهًا.

"البعض لا يذهب للمأذون مرتين" تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي، بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد.

مش أنا

في المركز الثالث يأتي فيلم "مش أنا"، وبلغت إيراداته أمس مليون و26 ألفا و420 جنيها.

"مش أنا" تأليف تامر حسني، إخراج سارة توفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني.

أحمد نوتردام

حصل على المركز الرابع فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 13 ألفا و556 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ديدو

واحتل المركز الخامس فيلم "ديدو" محققًا 1992 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ماما حامل

وفاز بالمركز السادس فيلم "ماما حامل"، محققًا 1354 جنيها.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.