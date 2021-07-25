فيديو| نوال الزغبي في كواليس كليب "ارقص"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، فيديو جديد من كواليس كليبها الجديد "ارقص"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت "نوال" على الفيديو: "واللي بعينو بيحسدنا بيتشطر ويقلدنا، ارقص"، وحاز الفيديو على إعجاب جمهور ومتابعي المطربة اللبنانية.

كليب "ارقص" اقترب من تحقيق ٢ مليون مشاهدة بعد يومين من طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية باللهجة المصرية وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان ألفريد الأسعد، وتوزيع روبير الأسعد، والكليب من إخراج فادي حداد.

وتأتي الأغنية ضمن ألبوم نوال الجديد "عكس الطبيعة" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.