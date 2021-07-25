"اضطريت آسفة إني أمسح البوست".. لقاء الخميسي تتعرض للتنمر وهكذا علّقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

أعربت الفنانة لقاء الخميسي، عن استيائها من تعرضها للتنمر من قِبل بعض متابعي صفحتها على موقع "فيسبوك".

وكتبت لقاء، عبر الصفحة: "أنا لقاء الخميسي.. كل لحظة وأصدقائي وأخواتي بخير وسلام.. الصفحة دي للتواصل والمحبة لأصدقائي اللي بيحبوني وأنا بحبهم.. للتواصل الإيجابي فقط".

أضافت: "أي متنمر أو حاقد أو حاسد مكانه مش هنا، الدنيا صعبة علينا كلنا ومحتاجين كلنا محبة ودفا علشان نعرف نكمل رحلتنا".

تابعت: "ابعدو عنّا بطاقتكم السلبية وفروها لأنفسكم، وللأسف اللي أعتقد أن كتير من المتنمرين مش عارفاها، أنكم مش عارفين تحبوا نفسكم وترضوا علشان كده سوادكم بيطلع على الآخرين.. الدنيا مش مستحملة ضغوط.. عالج نفسك وحب نفسك تحب الناس.. شكرا مرة تانية لكل حبايبي وأصدقائي وأخواتي من الداعمين والمحبين.. بحبكم كل الحب".

اختتمت: "الكلام موجه لأصحاب النفوس المريضة اللي قاموا بالتعليق على البوست السابق واضطريت آسفة إني أمسحه.. كل الحب والاحترام لأصدقائي المحترمين اللي في الصفحة".

من ناحية أخرى شاركت لقاء الخميسي في مسلسل "ضد الكسر"، الذي عُرض رمضان الماضي 2021، وهو من بطولة نيللي كريم، مصطفى درويش، محمد فراج، تارا عماد، حمزة العيلي، وسيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد وإنتاج "العدل جروب".