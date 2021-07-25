ذكرى رحيل فاروق الفيشاوي.. 4 نساء في حياة "الحاوي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحل، الأحد، ذكرى وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي، إذ رحل عن عالمنا في 25 يوليو 2019.

اسمه الحقيقي محمد فاروق فهيم الفيشاوي، ولد في 5 فبراير عام 1952 بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وسط أسرة ثرية مكونة من أبوين و5 أشقاء (بنتين و3 أولاد).

دفعه حب التمثيل إلى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأثناء الدراسة بالمعهد أعجب به الفنان الكبير عبدالرحيم الزرقا، فراهن عليه بقوة ورشحه لبطولة مسرحية بعنوان "طائر البحر"، عرضت على خشبة المسرح القومي عام 1979، وابتسم له الحظ عندما تحمس له المخرج الكبير محمد فاضل في العام نفسه ورشحه للوقوف أمام الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي في مسلسل بعنوان "أبنائي الأعزاء شكرا".





توالت بعد ذلك أعمال فاروق الفيشاوي الفنية في السينما، والمسرح، والتليفزيون، ومن أبرزها: "علي الزيبق، والحاوي، والمشبوة، وألوان السماء السابعة".





وعندما نتأمل حياة "الحاوي" الشخصية نكتشف أنه وقع في غرام 4 نساء، الأولي هي "ليلى علوي" التي اعترف في العديد من البرامج التلفزيونية بحبها وندمه الشديد على عدم الزواج منها، الثانية هي الفنانة "سمية الألفي" التي تزوجها وأنجب منها ولدين؛ الفنان أحمد الفيشاوي، و"عمر"، ثم انفصل عنها بعد 13 عاما، وتزوج بالفنانة سهير رمزي وحدث الانفصال سريعا، وكانت زوجته الثالثة من خارج الوسط الفني وتدعى "نوران".



