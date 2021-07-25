صور.. أنغام والشرنوبي وتامر عاشور في "ليلة طربية" بالسعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيت المطربة المصرية أنغام حفل غنائي كبير في جدة، وشاركها في هذه الليلة تامر عاشور ومحمد الشرنوبي.

وتألق الثلاثي المصري"أنغام والشرنوبي وعاشور" في حفل "صيف جدة " بالمملكة العربية السعودية، مساء السبت، وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور، والذي تفاعل مع كل الفقرات بحماس شديد.



في الوصلة الأولى غنى المطرب محمد الشرنوبي، مجموعة من أفضل أغنياته، وفي الوصلة الثانية صعد تامر عاشور، وقام بغناء مجموعة كبيرة من أغنياته ومنها "عشت معاك حكايات، وباي باي، وكلموها عني".





واشتد حماس الجمهور السعودي مع دخول المطربة أنغام، في ختام الحفل، واستقبلها بحفاوة كبيرة، وتألقت النجمة المصرية بتقديم مجموعة متنوعة من أغانيها الرومانسية و الخليجية ومنها "حالة خاصة، وسكت لية، ولا دبلت، وبخاف أفرح".





يذكر أن أنغام طرحت مؤخرا أغنية بعنوان" برضة بتوحشني" والتي تجمعها بالمطرب اللبناني وائل كافوري للمرة الأولى، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.



