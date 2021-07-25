شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى عز العرب والدة دينا الشربينى فى فيلم "حامل اللقب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة ليلى عز العرب، دور والدة دينا الشربينى فى أحداث فيلم "حامل اللقب" للفنان هشام ماجد ومحمد سلام، ومن المقرر أن ينطلق التصوير فى أغسطس المقبل، حيث تجمع قصة حب بين دينا الشربينى وهشام ماجد فى إطار من الفانتازيا، والعمل من إخراج هشام فتحى وتأليف إيهاب بليبل.

من ناحية أخرى تشارك الفنانة ليل عز العرب فى مسلسل "السيدة زينب"، من بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ميمى جمال، حسام داغر، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث العمل عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصاً فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

وكانت آخر أعمال ليلى عز العرب، مسرحية أبو العربي التى تجسد فيها شخصية تدعى نعيمة خالة أبو العربى وهى الشخصية التى يقدمها هانى رمزى، وعن العمل معه، قالت ليلى عز العرب : "تشرفت بالعمل معه، وأنا بطبيعتى أميل لتقديم الأعمال الكوميدية، لذلك وافقت على العمل الذى يحمل العديد من المفاجآت.