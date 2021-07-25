حفيدة فيفي عبده تخطف الانظار في حفل تخرجها.. هل تشبه جدتها؟

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 08:43 صباحاً - خطفت حفيدة فيفي عبده الأنظار، في أول ظهور لها خلال حفل تخرجها؛ حيث شاركت الفنانة عزة مجاهد صورة لابنتها شهد من حفل التخرج عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنأت عزة مجاهد ابنتها شهد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بمناسبة تخرجها، حيث كتبت “مبروك حبيبتي انا فخورة بكي ويا رب اشوفك احلى عروسة في الدنيا ” وتابعت “تبدين رائعة حبيبتي ما شاء الله احبك كثيرا”.

بدورها علقت فيفي على صورة حفيدتها كاتبة: “‏ما شاء الله الله اكبر 1000 مبروك يا شهد ما شاء الله مبروك التخرج حبيبتي قمرررررررررررررررر”.

وقدم عدد كبير من النجمات التهنئة للفنانمة فيفي عبده، من بينهن هند صبري والمطربة الشعبية أمينة وروجينا وعبير صبري ورانيا فريد شوقي وغيرهن.

كما تقدم عدد كبير من متابعي فيفي عبده لطلب خطوبة الحفيدة مع عبارات غزل واضحة في جمالها ورشاقتها وأناقتها.

ومن المعروف ان فيفي عبده قد رزقت من زيجاتها بابنتين هن عزة مجاهد والتي هي ابنتها الكبرى وهنادي الديراوي من زوجها محمد الديراوي كما ان لديها ابنة بالتبني اسمها عطية الله بعد وصية تحية كاريوكا لها والتي ترفض ان تظهرها في الاعلام.

أما شهد الدسوقي فهي حفيدة فيفي عبده من ابنتها عزة مجاهد من زوجها الراحل محمد الدسوقي الذي توفي، منذ سنوات، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.