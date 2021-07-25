مروان خوري يعلن عن موعد زواجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفى الفنان اللبناني مروان خوري خبر زواجه معلنا عن الموعد الرسمي لحفل الزواج، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر.

وقال مروان خوري على حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "أود أن أوضح للمحبين وللصحافة الكريمة إنني لم أتزوج رسميًا بعد وأن سهرة البارحة أقامها لنا أصدقاء قريبين وكانت على شرف خطيبتي، وأن الزواج سيكون خلال شهر أيلول إن شاء الله ولكم مني كل الحب والشكر".

وجاءت شائعة زواج خوري بعد أن ظهر في عدد من الصور والفيديوهات له مع حبيبته، وهو ما جعل البعض يزعم أنه حفل زفافه، خاصة بعد انتشار صور وفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يحتفلون بتقطيع قالب الحلوى ومكتوب عليه "عريس وعروسة"، كما ظهرت خطيبته وهي مرتدية تاج من الورود على رأسها وتمسك باقة من الأزهار.





ويذكر أن الفنان اللبناني مروان خوري كان قد أعلن خلال حواره في برنامج "ET بالعربي" عن ارتباطه العاطفي بفتاة خارج الوسط الفني، وأنه أصبح يريد الاستقرار والحياة الزوجية، مشيرًا إلى أنه إذا لم يحتفل بإقامة حفل زفاف ضخم، سوف يقتصر الحفل على المقربين فقط.

وأوضح "خوري" أنه أحبها لأنها تحب شخصيته وبينهما انسجام كبير، خاصة أنه يوجد جزء به خاص به كرجل بعيد عما يقدمه في الأغاني، وقال إن أهم شيء في المرأة بالنسبة له أن تكون محبة للموسيقى، مؤكدا أنه يحب المرأة الشرقية وأنه متملك بالعلاقة، بالرغم من أنه يحب أن تكون المرأة لها شخصيتها ولكنه في العلاقة العاطفية شقي ومتملك منها.