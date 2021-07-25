على طريقة بهاء سلطان.. نصر محروس يمنع "دياب" من الغناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان "دياب" عن سبب عدم طرحه أعمال غنائية جديدة، مؤكدا أن المنتج نصر محروس يقف في طريقه.

وقال دياب في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" تقديم عمرو أديب والمذاع على قناة " mbc مصر": "المنتج نصر محروس هو الذي اكتشفني وقدمني للناس من خلال أغنية غمازا" عام 2005، ووقعت عقد معه مدته 8 سنوات، وينص على تقديم 8 ألبومات غنائية، على أن يتقاضى 50% من إجري على كل عمل فني أشارك فيه".



وتابع دياب حديثه:" بعد فترة بدأت أشعر أن نسبة الـ 50% كبيرة جدا، وطلبت تعديل العقد، وتقليل النسبة إلى 25% مع زيادة عدد الأغاني، وهو الأمر الذي رفضه نصر محروس ودفعه للحديث معي بشكل غير لائق".

وأوضح دياب في حديثه أن العقد ينص على استكمال الـ8 ألبومات حتى وإن انتهت مدة العقد، مشيرا إلى أنه صدر له ألبوم واحد في 8 سنوات فاستكمال الـ8 ألبومات أمر أشبه بالمستحيل.

وأشار دياب إلى عجزه عن العمل رغم انتهاء العقد عام 2018، بسبب تمسك المنتج بتقديم 8 ألبومات وهو بند من بنود العقد، ويقف نصر محروس في طريقه رغم أنه في بداية مشواره الفني، وهو نفس الأمر الذي حدث مع الفنان بهاء سلطان.

يذكر أن آخر عمل درامي شارك فيه دياب ،هو مسلسل" نسل الأغراب" والذي عرض في رمضان الماضي، قصة وإخراج محمد سامي، وبطولة أحمد السقا وأمير كرارة.



