صور.. "كوكو شانيل" تُعيد شريهان لعالم الأضواء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعادت مسرحية "كوكو شانيل" النجمة المصرية شريهان إلى عالم الأضواء من جديد، وذلك بعد 30 عاماً من غيابها عن خشبة المسرح.

ومسرحية "كوكو شانيل" من تأليف مدحت العدل وإخراج هادي الباجوري وإنتاج "العدل غروب"، وتم تقديم عرضها الأول والحصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك على منصة "شاهد VIP".

وأطلت شريهان من خلال هذا العمل المسرحي في شخصية "كوكو شانيل"، إحدى أشهر الأسماء في عالم الأزياء والموضة، والتي بدأت مسيرتها بشكل متواضع بعد أن نشأت في أحد دور الأيتام، قبل أن تصنع شهرة وصلت أصداؤها إلى العالمية.





وكانت حياتها ثرية بالأحداث وجديرة بأن تقدم ضمن عمل استعراضي مسرحي يعيد نجمة الفوازير الشهيرة إلى جمهورها.





وتحمل هذه المسرحية اسم "كوكو شانيل" مجسدة دور شخصية أحدثت ثورة في الأزياء النسائية خلال القرن العشرين وما زالت حتى اليوم تؤثر في ذوق ومفهوم النساء للأناقة حول العالم.



