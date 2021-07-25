آسر ياسين يمنع تفجيرا إرهابيا فى أحداث مسلسل "الثمانية"

القاهرة - سامية سيد - يقوم الفنان آسر ياسين بإنقاذ أحد المستشفيات من تفجير إرهابى خلال أحداث مسلسل "الثمانية"، حيث يجسد دور ضابط مباحث ويواجه العديد من الصراعات وتدور الأحداث فى إطار الأكشن، وانطلق التصوير الأسابيع الماضية بمنطقة التجمع الخامس فى أكثر من ديكور آخرها كان ديكور مستشفى، وجمعت المشاهد بين محمد علاء وآسر ياسين.

وينتمى المسلسل لنوعية الـ8 حلقات الدرامية، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية نهاية العام الجاري، ويستعد فريق العمل للسفر لإحدى الدول الأوروبية، منتصف الشهر الجاري لتصوير المشاهد الخارجية للمسلسل.

مسلسل "الثمانية"، يقوم ببطولة العمل الفنان آسر ياسين، محمد علاء "جاميكا"، خالد الصاوي، غادة عادل، ريم مصطفى، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وإخراج أحمد مدحت، ويكثف المخرج أحمد مدحت عدد ساعات التصوير إلى 10 ساعات يوميًا للانتهاء من تصويره خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للعرض.