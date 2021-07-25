فن ومشاهير

رشا مهدي تخضع لجلسة تصوير جديدة على شاطئ البحر (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة رشا مهدي لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها يوم السبت.

ونشرت رشا صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت رشا في الصور بإطلالة صيفية من أمام شاطئ البحر، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

يذكر أن أخر أعمال رشا مهدي مسلسل "ورا كل باب"، العمل يعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، وتتكون كل حكاية من 5 حلقات، بمؤلف ومخرج مختلف.

المسلسل يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم صابرين، أحمد خليل، جمال عبدالناصر، محمد نجاتي، يوسف عثمان وغيرهم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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