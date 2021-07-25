في خطوة غير مسبوقة...إمبراطور اليابان ناروهيتو يفتتح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 07:34 صباحاً - في أمسية مجيدة شهدت حدثاً عالمياً رياضياً ضخماً ضمّ 206 دولة و11 ألف رياضي، تلألأت السماء فوق الاستاد الوطني في طوكيو بالألعاب النارية معلنة افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

وبصفته الراعي الفخري للألعاب الأولمبية والبارالمبية، أعلن الإمبراطور الياباني "ناروهيتو" رسميًا إفتتاح دورة الألعاب الأولمبية التي ستستمر حتى 8 أغسطس.

إمبراطور اليابان يستقبل السيدة جيل بايدن- الصورة من موقع Reuters



وبحسب موقع "India today" تم إفتتاح دورة الألعاب بعد تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة الفيروس التاجي، الأمر الذي اضطر المنظمون إلى اتخاذ خطوة غير مسبوقة بإقامة الألعاب بدون جماهير حيث تستمر حالات الإصابة الجديدة بـ Covid-19 في طوكيو وخارجها.

في حفل افتتاح الألعاب، أعاد "ناروهيتو" تمثيل دور جده الإمبراطور "هيروهيتو"، الذي افتتح أولمبياد طوكيو في عام 1964.



حفل مبهر

حفل الإفتتاح- الصورة من موقع Reuters



شهد الافتتاح عرض الألعاب النارية باللونين النيلي والأبيض، وهما لونا شعار طوكيو 2020، وأعطى إيماءة للتقاليد اليابانية المتمثلة في حلقات أولمبية خشبية عملاقة مرتبطة بألعاب 1964 ، والتي استضافتها المدينة أيضًا.

وقد وصل الحفل إلى ذروته بمزيج من مسرح الكابوكي التقليدي - بمكياجه وأزيائه المتقنة - وارتجال بيانو الجاز، على خشبة مسرح تعلوها الشعلة الأولمبية.



تقليص حفل الإفتتاح

حفل الإفتتاح- الصورة من موقع Reuters



تم الافتتاح بدون تصميم الرقصات الجماعية المعتادة والدعائم الضخمة والوفرة من الراقصين والممثلين والأضواء المرتبطة بالاحتفالات الماضية، حيث جرت العادة أن يكون العرض مرصعًا بالنجوم ويعج بالمشاهير، لكن تم تقليص عدد الحضور لأقل من 1000 شخص، كما تم فرض قواعد صارمة للتباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات ولافتات تدعو المتفرجين إلى الهدوء حول المكان.



مشاركو حفل الإفتتاح من قادة العالم

أمير موناكو ألبرت الثاني- الصورة من موقع Reuters



شاهد الإمبراطور الياباني "ناروهيتو" حفل الافتتاح المذهل بجانب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ". وقد شاركه العديد من قادة العالم والشخصيات البارزة منهم الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، رئيس سويسرا "جاي بارميلين"، سيدة أمريكا الأولى "جيل بايدن"، والرئيس البولندي "أندريه دودا"، دوق لوكسمبورغ الأكبر "هنري" والأمير "ألبرت الثاني" أمير موناكو.



رئيسة اللجنة المنظمة تشيد بالعاملين في المجال الطبي

الإمبراطور ناروهيتو بجانبه رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ- الصورة من موقع Reuters



وقالت رئيسة اللجنة المنظمة المحلية "سيكو هاشيموتو": "مع العالم في موقف صعب بسبب جائحة فيروس كورونا، أود أن أقدم احترامي وأعبر عن امتناني للعاملين في المجال الطبي وجميع الذين يعملون بجد كل يوم للتغلب على الصعوبات."

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام الخليج 365

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"