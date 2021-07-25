الملكة إليزابيث تبدأ إجازتها الصيفية السنوية في بالمورال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 07:34 صباحاً - توجهت الملكة "إليزابيث" إلى قلعة بالمورال باسكتلندا قادمة من قلعة وندسور في تقليد سنوي اعتادت عليه كل عام لقضاء إجازتها الصيفية السنوية.

بخلاف الكريسماس في ساندرينجهام، تُعتبر هذه هي المرة الوحيدة التي تستريح فيها صاحبة الجلالة في عام مزدحم بالأعمال والواجبات الملكية، في واحدة من الأماكن المفضلة لديها للذهاب إليها.

وبحسب موقع "Royal central" تُعد هذه الإجازة هي الأولى التي تقضي فيها الملكة الصيف في بالمورال بدون دوق إدنبرة، حيث كان الأمير "فيليب" - في السنوات الماضية - عادة ينضم إلى جلالة الملكة في منتصف أغسطس.



في بالمورال...راحة شبه تامة

الملكة إليزابيث- الصورة من حساب The royal family عل إنستجرام-



أثناء إقامتها في بالمورال، تستضيف الملكة مجموعة متنوعة من الضيوف من عائلتها إلى رئيس الوزراء، لكنها نادرًا ما تقوم بتنفيذ أي ارتباطات أثناء إقامتها في بالمورال، حيث تفضل الملكة قضاء الوقت في الأنشطة الترفيهية مثل صيد الأسماك وإطلاق النار.

وعلى الرغم من أن هذا هو وقت عطلة الملكة ، فإنها ستستمر في تلقي "الصندوق الأحمر" الشهير يوميًا أثناء تواجدها في بالمورال الذي يحتوي على تحديثات وزارية، والتي تهتم بها الملكة بشدة.

ستقضي الملكة شهر أغسطس بأكمله وبعض شهر سبتمبر في بالمورال، ومن المحتمل أن ينضم إليها أفراد من عائلتها.



ضيوف الملكة

الملكة إليزابيث وزوجها الراحل الأمير فيليب- الصورة من حساب The royal family عل إنستجرام



في السنوات السابقة، كان من بين الضيوف الذين انضموا إلى الملكة في بالمورال لبضعة أيام أمير ويلز ودوقة كورنوال ودوق ودوقة يورك وابنتيهما وأفراد الأسرة الممتدة الآخرين.

ومع ذلك ، مع خروج إنجلترا لتوها من حالة الإغلاق الوطنية، ولدى اسكتلندا قواعد مختلفة، سيظل هذا العام بعيدًا عن المعتاد.

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