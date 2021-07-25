أنجلينا جولي ببدلة مربي النحل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 25 يوليو 2021 07:34 صباحاً - بصفتها راعية للنحل، ظهرت "أنجلينا جولي" ببدلة مربي نحل كاملة بشكل برَّاق لتقديم شهادات التخرج لخريجي معهد تربية النحل في فرنسا OFA في إطار مشروع Women for Bes - النساء من أجل النحل - والذي يهدف إلى تدريب ودعم رائدات تربية النحل في جميع أنحاء العالم، هذا بالإضافة إلى تعلم المهارات القديمة وحماية الحشرات المهددة بالانقراض.

أنجلينا جولي في زي مربي النحل- الصورة من موقع Page 6



وبحسب موقع "Page 6" شارك "جولي" المشروع دار العطور ومستحضرات التجميل الفرنسية Guerlain، جنبًا إلى جنب مع اليونسكو ومنظمة Observatoire Français d’Apidologie التي تعمل لصالح الأجيال القادمة والحفاظ على التنوع البيولوجي.



جولي توجه رسالة للخريجين

أنجلينا جولي ترعى النحل- الصورة من موقع Page 6



يمكن رؤية "جولي" مبتسمة في البدلة البيضاء لتربية النحل وهي تتحدث إلى مجموعة من الخريجين مع إقترابها من خلية نحل، حيث ناقشت الأشياء اليومية التي يمكن للناس القيام بها لمساعدة النحل.

قالت: "ليس عليك امتلاك مساحة كبيرة من الأرض. يمكنك الاحتفاظ بعدد قليل من النحل، زراعة بعض الزهور، نشر القليل من الوعي أو دعم مبادرات أخرى في مشاريع مثل هذه. إنها فقط تغير طريقة التفكير، وتعلم كيفية الإرتباط بالطعام وأشياء صغيرة أخرى."

وقالت في ذلك الوقت: "مع وجود الكثير مما نشعر به من قلق في جميع أنحاء العالم وشعور الكثير من الناس بالضيق من الأخبار السيئة وحقيقة ما يحدث، فهذه واحدة من المشاكل التي يمكننا معالجتها. يمكننا بالتأكيد أن نتدخل ونقوم بدورنا."



اليونسكو تدعو النساء لتربية النحل

أنجلينا جولي تتحدث للخريجين- الصورة من موقع Page 6-



تأمل شبكة مربيات النحل التابعة لليونسكو أن يكون لديها 2500 خلية بحلول عام 2025 لحماية 125 مليون نحلة.

وجاء في بيان وفقًا لليونسكو: "يتم الترحيب بعشر نساء في دورة تدريبية سريعة مدتها 30 يومًا في دومين دي لا سانت بوم (بروفانس ، فرنسا) في OFA كل عام."

وأضاف البيان: "على مدار خمس سنوات، سيتعلم 50 مشاركًا الأسس النظرية والعملية لتربية النحل، بما في ذلك إدارة المنحل الاحترافي. في نهاية التدريب، سيكون المشاركون قد حصلوا على جميع البروتوكولات التي تسمح لهم بالحفاظ على حياة مستعمرات النحل الخاصة بهم وأن يصبحوا رائدين في تربية النحل محترفين، وأعضاء في شبكة دولية من مربيات النحل."



نجوم آخرون يشاركون جولي الإهتمام بالنحل

أنجلينا جولي تتحدث للخريجين- الصورة من موقع Page 6



وبهذا العمل تكون "جولي"، 46 سنة، قد انضمت إلى "ديفيد بيكهام" والموسيقي "فلي" - عازف الجيتار في فرقة ريد هوت تشيلي بيبرز - في صفوف المهتمين بالنحل المشهورين. وقد ذكرت صحيفة The Sun في سبتمبر أن "بيكهام" أصبح مهووسًا بعض الشيء" بتربية النحل على مدار فترة الإغلاق الوبائي، بل إنه بنى خلية نحل في منزل عائلته.

بينما بدأ "فلي" التعلم عن النحل في عام 2015، ومنذ ذلك الحين قام بتربية ثلاث خلايا يبلغ مجموعها أكثر من 200 ألف نحلة، والتي ينشرها كثيرًا على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

جدير بالذكر أنه في مايو الماضي، طرحت "جولي" جلسة تصوير مغطاة بالنحل لزيادة الوعي بأهمية حماية النحل.

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