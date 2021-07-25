شاهد.. السعودية فوز العتيبي مترددة في الافصاح عن هذا الامر.. زوجها يحرجها!

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 06:50 صباحاً - شوقت الفاشنيستا السعودية المثيرة للجدل، فوز العتيبي متابعيها لخبر حملها، بمقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، دون ان تعلن عن ذلك صراحة كما لفتت السعودية الشهيرة الأنظار بإطلالة غير متوقعة غيرت ملامحها.

وظهرت فوز العتيبي خلال مقطع الفيديو وهي مترددة حول اعلان الخبر بينما حاول زوجها إقناعها بذلك، إلا ان فوز العتيبي رفضت ذلك لتثير التساؤلات، هل الأمر متعلق بالفعل بخبر حملها، أم أن هناك شيء آخر سيعلن الثنائي الشهير عنه قريباً.

ونشرت فوز العتيبي مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، والذي يعد أول مقطع لها بعد غياب أيام متواصلة، ظهرت فيه الفاشنيستا السعودية وهي تقول: “أهلا وسهلا فيكمن طولت الغيبة بس بجد كانت أيام حلوة بصحبة بعلي الجميل.. المهم إنه بجد انبسطت”، واستمرت في حديثها عن أقام الإعلانات الخاصة بها.

وفاجئت فوز العتيبي متاابعيها وشوقتهم لخبر، لم تعلن عنه صراحة قائلة: “الشي اللي مرة حلو وجميل ويهبل.. أقوله يا أحمد”، ليطالبها زوجها بعدم الإفصاح عنه، قبل أن يتراجع ويحاول إقناعها بالحديث صراحة قائلاً بطريقة ساخرة: “لإمتى بتخبين فوز، قولي راح بيبين عليكي كل فترة، إمتى تولدين وتستريحين”، وهو ما أثار الشكوك حول حملها، خاصة وأن الفاشنيستا السعودية لفتت الانتباه في أكثر من مرة بوزن زائد”.

فوز العتيبي ردت على محاولات زوجها وكلماته قائلة: “بيستهبل ويكدب عليكم”، ليظل الأمر غير مؤكد، حيث أنهت فوز العتيبي مقطع الفيديو سريعاً دون أن تتحدث عن الخبر الذي شوقت الجمهور إليه.