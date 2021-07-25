تعرفوا علي زوج الفنانة “ميرنا وليد” رجل الأعمال المعروف.. وشاهدوا بالصور جمال إبنتيها.. لن تصدقوا الشبه !

كتب امير فتحي في الأحد 25 يوليو 2021 05:44 صباحاً - اختارت بعض نجمات العالم العربي الزواج من رجالاً اعتبروا هم الأكثر وسامة على الإطلاق، بسبب صورهم المنتشرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، والتي كشفت مدى الوسامة التي يتمتعون بها. بل وقد وصل الأمر لأنهم أصبحوا يتنافسون على لقب الأكثر وسامة وجاذبية بين الأزواج، حيث أن هذا الأمر أصبح محط أهتمام العديد من المتابعين و روّاد السوشيال ميديا والكثير من الحسابات والمواقع الفنّية، التى دائما ما تستعرض أخبارهم وتضعهم في مقارنات حول الأكثر شهرة ووسامة .

وهذا ماحدث مع النجمة “ميرنا وليد”،حين شاركت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بمجموعة من الصور لها برفقة زوجها رجل الأعمال وكابتن طيار “محمود الدجوي”، الذي أستطاع أن يلفت أنظار عدد من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بهما كثنائي .

كما شاركت الفنانة المصرية- اللبنانية ميرنـا وليد مجموعة من الصور برفقة إبنتيها (مريم) و(مايا)، اللتان إستطاعتا لفت الأنظار بجمالهما وبالشبه الكبير والواضح بوالدتهما، وهذا ما أكدت عليه تعليقات الكثير من المتابعين.

الجدير بالذكر أن النجمة ميرنا وليد من محمود الدجوي في عام 2014 و لديها منه ابنتان هما مايا ومريم, ظهرت مؤخرا في برنامج معكم منى الشاذلي وظهرت إبنتاها معها، و قالت أن إبنتيها يتقنان التمثيل و يحبونه و أنها ليس لديها مانع إذا أرادتا الدخول في مجال الفن و لكن بعد إتمام دراستهم الجامعية .

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هذا وقد احتفلت الفنانة ميرنا وليد، بمناسبة عيد الأم الماضي، الموافق 21 من مارس، على طريقتها الخاصة، من خلال الخضوع لجلسة تصوير جديدة، شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، «فيسبوك».

وظهرت ميرنا خلال جلسة التصوير برفقة بناتها، واللاتي خطفن الأنظار من خلال إطلالتهن وجمالهن الذي أشاد به الجميع، وأرفقت الفنانة تعليقًا على جلسة التصوير، مع بناتها إذ قالت،«كل سنة وكل أم طيبة».

وتابعت النجمة خلال منشورها، الذي شاركته عبر حسابها الخاص، قائلةً، «يارب تحقق لكل أم أحلامها في أولادها، كل يوم حلو اتمنته لعيالها خليها تشوفه بيتحقق في حياتها قدام عينيها ولا تقهر أم على ضناها أبدا».

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