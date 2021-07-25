محمد الفلاح - ألبوم دوندا يجمع بين كيم كاردشيان وكاني ويست

الأحد 25 يوليه 2021

انضمت كيم كارداشيان إلى زوجها المنفصل عنها كاني ويست عندما كشف النقاب عن ألبومه الأخير أمام عشرات الآلاف من المعجبين في استاد رياضي بأتلانتا بالولايات المتحدة.



والتقطت صور كارداشيان مع أطفالها الأربعة الصغار في استاد مرسيدس بنز الذي تبلغ سعته 71 ألف شخص في أتلانتا.

ولم يغن ويست لكنه استضاف الحفل الضخم، الخميس، للاستماع إلى مقطوعات من ألبوم "دوندا" الذي يحمل اسم والدته التي توفيت في 2007.

وكانت كارداشيان قد تقدمت بطلب للطلاق من ويست في فبراير/شباط.

وظهر ويست متأخراً أكثر من 90 دقيقة وتجول ورقص ومشى حول أرضية الملعب أثناء تشغيل الألبوم على مكبرات الصوت.

وبثت كارداشيان مقطعاً مصوراً من الحفل على حسابها على "إنستجرام"، ويغني ويست في أحد المقاطع "إنني أفقد عائلتي".